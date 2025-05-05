Manchester United'da transfer gelişmesi: Hedef Matheus Cunha

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmesine rağmen Avrupa Ligi'nde finalin kapısını aralayan Manchester United'ı hareketli bir yaz transfer dönemi bekliyor.

Bu sezon forvetlerinden ve hücum hattında yer alan isimlerden beklediği katkıyı fazla alamayan Manchester United'da transfer için birçok isim gündeme gelirken ilk takviyenin Wolverhampton'dan Matheus Cunha olması bekleniyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Cunha ve Manchester United arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilmişti. Ruben Amorim'in ekibinde forvet hattı için bir isim daha gündeme geldi.

Telegraph'ta yer alan haberde Brentford formasıyla bu sezonun en etkileyici performanslarından birine imza atan Bryan Mbeumo'nun Manchester United'ın transfer listesinde yer aldığı ve ilgilenen diğer kulüplerle rekabet etmeye hazır olduğuna belirtildi.

Haberde, 60 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli olan Mbeumo'nun ManU'nun listesinde üst sıralarda yer aldığına dikkat çekildi.

Liverpool ve Newcastle United'ın da ilgilendiği yıldız futbolcu için Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank geçtiğimiz hafta, "Teklif edilen fiyat doğruysa o zaman kulübün ayrılığa açık olacağına eminim. Daha önce birçok kez söyledim. Biz satış yapmak zorundayız ama aynı zamanda dünyada buna uymayan 10 kulüp olduğunu da vurgulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Brentford formasıyla bu sezon 39 maça çıkan ve 18 gol kaydeden Bryan Mbeumo 8 kez gol pası verdi. Manchester United, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo transferlerini tamamlaması halinde toplam 125 milyon sterlin ödeyecek.