İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2301
  • EURO
    44,8033
  • ALTIN
    4188.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da yaprak dökümü! 10 oyuncu serbest konumda
Spor

Manchester United'da yaprak dökümü! 10 oyuncu serbest konumda

Sezonu beklentinin altında tamamlayan Manchester United sözleşmesi sona eren oyuncuların listesini açıkladı. İşte o isimler....

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Manchester United'da yaprak dökümü! 10 oyuncu serbest konumda
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2024/25 sezonu öncesi resmi olarak sözleşmesi sona eren oyuncuların yer aldığı listeyi açıkladı. Kadro yapılanması kapsamında birçok futbolcu kulüpten ayrılırken, bazı isimlerle ise görüşmeler sürüyor.

Kulübün yaptığı duyuruda; Christian Eriksen, Jonny Evans ve Victor Lindelöf başta olmak üzere toplam 10 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

ERİKSEN VEDA GOLÜYLE UĞURLANDI

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Manchester United formasıyla çıktığı 108. ve son maçında, Aston Villa'ya karşı penaltıdan kaydettiği golle takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcu, United kariyerinde FA Cup ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

LINDELÖF: 8 YILLIK SERÜVENE NOKTA

2017 yılında United'a transfer olan Victor Lindelöf, kulüp formasıyla 284 maça çıktı. İsveçli stoper, sekiz yıllık kariyerinde FA Cup ve Lig Kupası zaferleri yaşadı. Lindelöf de Eriksen gibi son maçına Aston Villa karşısında çıktı.

EVANS, 2. DÖNEMİNİ FA CUP ŞAMPİYONLUĞU İLE TAMAMLADI

Altyapıdan yetişen ve kariyerine farklı kulüplerde devam ettikten sonra 2023'te geri dönen Jonny Evans, ikinci United dönemini FA Cup zaferiyle noktaladı. Kariyerinde daha önce 3 Premier League, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu bulunan tecrübeli stoper, kulüp tarihine önemli katkılar sundu.

TOM HEATON İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Listede serbest bırakılanlar arasında Tom Heaton da yer aldı. Ancak kulüp, kaleciyle yeni bir sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Tıpkı Evans gibi altyapıdan yetişen Heaton, ikinci United döneminde 3 maça çıktı ve kaleci ekibinin değerli bir parçası olarak gösterildi.

AKADAEMİ OYUNCULARINA DESTEK SÜRECEK

United altyapısından yetişen Hubert Graczyk, Jack Kingdon, Sam Murray, Tom Myles, James Nolan ve Tom Wooster da serbest bırakıldı. Kulüp, bu genç futbolcuların yeni kulüpler bulmalarında destek olacağını ve onlarla ömür boyu bağlarını sürdüreceğini vurguladı.

SERBEST BIRAKILAN OYUNCULAR LİSTESİ:

* Christian Eriksen

* Jonny Evans

* Victor Lindelöf

* Tom Heaton (Görüşmeler devam ediyor)

* Hubert Graczyk

* Jack Kingdon

* Sam Murray

* Tom Myles

* James Nolan

* Tom Wooster

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.