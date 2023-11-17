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Spor

Manchester United'da yeni dönem! Sir Alex Ferguson geri döndü

Manchester United yeni yapılanmaya gidiyor. Kulübün yüzde 25 hissesini satın alan Sir Jim Ratcliffe, Sir Alex Ferguson'ı baş danışmanı olarak göreve getirdi ve kulüp yönetimini baştan aşağı değiştirmeye başladı.

17 Kasım 2023 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Manchester United'da yeni dönem! Sir Alex Ferguson geri döndü
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İngiltere'nin en zengin insanı olan ve kimya devi INEOS'un sahibi olan Sir Jim Ratcliffe, Manchester United'ın yüzde 25 hissesini futbol operasyonlarını yönetmek üzere 1.5 milyar euro karşılığında satın aldı.

The Telegraph'da yer alan habere göre; Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsanesi Sir Alex Ferguson, baş danışman olarak kulübe geri dönecek. Sir Jim Ratcliffe, kulüp yönetiminde tamamen Sir Alex Ferguson'ın isteklerine göre hareket edecek.

FUTBOLUN BAŞINA MALDINI

Ratcliffe ve Ferguson, futbol takımının yönetimi için Milan'ı yıllar sonra şampiyon yapan ancak fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılan Paolo Maldini ve Ricky Massara ikilisini listesinin başına yazdı.

CEO, ŞİRKETTEN GELİYOR

Kulübün emektarlarından olan ve CEO görevini bırakan Richard Arnold'ın yerine ise INEOS'un önemli isimlerinden Jean-Claude Blanc getirilecek. Blanc'ın daha önce Juventus'ta çalıştığı da belirtildi.

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