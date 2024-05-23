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Spor

Manchester United'da yeni teknik direktör belli oldu!

Manchester United'da teknik direktör belirsizliği son buluyor. Erik ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz ekibinin yeni hocası belli oldu. İşte detaylar...

23 Mayıs 2024 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Manchester United'da yeni teknik direktör belli oldu!
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Erik ten Hag'la yollarını ayırmaya hazırlanan Manchester United, yeni teknik direktör için ilk hamlesini yaptı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Manchester United, Ipswich Town'ı Premier Lig'e çıkaran teknik direktör Kieran McKenna'yı takımın başına getirmek istiyor.

Haberde Kuzey İrlandalı teknik adamın menajeriyle görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

MANU'nun Ipswich ile Premier Lig'e çıkma başarısı gösteren 38 yaşındaki McKenna için görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi.

Kieran McKenna'nın Ipswich ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz ekibiyle 131 maça çıkan başarılı teknik direktör, 76 galibiyet, 35 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. McKenna 2.01 puan ortalaması tutturdu.

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