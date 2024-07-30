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Spor

Manchester United'dan 100 bin kişilik yeni stadyum planı

İngiliz ekibi Mnachester United uzun yıllardır kullandığı Old Trafford'un yerine yeni bir stadyum inşa ederek kapasiteyi 100 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor.

30 Temmuz 2024 Salı 14:37 - Güncelleme:
Manchester United'dan 100 bin kişilik yeni stadyum planı
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Manchester United, uzun yıllardır kullandığı Old Trafford'un yerine yeni bir stadyum inşa etmeyi planlıyor.

Guardian'da yer alan haberde kulübün hissedarlarından Jim Ratclifee'in yeni bir stadyum yapılmasını istediği ve aralık ayında kararın alınacağı belirtildi.

Yeni stadyumun Old Trafford'un yanına inşa edileceği ve Manchester United'ın inşa sürecinde herhangi bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.

Old Trafford'un şu anki yerine yeni stadyumun inşasının da gündeme geldiği ancak maçların başka yerde oynanacak olması nedeniyle gelirlerde düşüş olacağı aktarıldı.

İKİ STADYUM PLANI ÖNE ÇIKIYOR

Manchester United'ın yeni stadyum için Real Madrid yönetcileriyle görüştüğü ve Santiago Bernabeu'nun yenilenme süreciyle ilgili bilgi aldığı, ek olarak NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams'in kullandığı SoFi Stadyumu'nun da incelendiği kaydedildi.

100 BİN KAPASİTE PLANI

Manchester United, yeni inşa edeceği stadyumun kapasitesini 100 bin kişilik yapmak istiyor.

Stadyumun maliyetinin 2 milyar sterlinin üzerinde olması ve 6 yılda tamamlanması bekleniyor.

Manchester United'ın şu anda maçlarını 74 bin 310 kişi kapasiteli Old Trafford'da oynuyor.

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