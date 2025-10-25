Manchester United'dan 4 gollü galibiyet

İngiltere Premier Lig 9. hafta maçında Manchester United sahasında Brighton'u ağırladı.

Old Trafford'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Matheus Cunha, Casemiro ve Bryan Mbeumo (2) kaydetti. Brighton golleri Danny Welbeck ve Charalampos Kostoulas'tan geldi. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçın tamamında sahada kalırken, Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 16 puana ulaşırken, Brighton ise 12 puanda kaldı. Ligin sonraki haftasında Manchester United deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Brighton ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.