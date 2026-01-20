Manchester United'dan Ajax'ın Manuel Ugarte teklifine ret!

Manchester United, Manuel Ugarte için Ajax'tan gelen teklifi kabul etmedi.

AJAX'TAN TEKLİF VE RET

Yeni bir orta saha oyuncusu arayan Ajax, gündemine Manchester United'dan Uruguaylı oyuncuyu aldı ve İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United, Ajax'tan Ugarte için gelen kiralık transfer teklifini reddetti.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Manchester United forması giyen Manuel Ugarte, yeni bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester United'da 18 maçta süre buldu.