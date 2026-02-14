Manchester United'dan Andre Onana kararı

Manchester United, Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile yola devam etmeyi planlamıyor.

YAZ AYLARINDA VEDA

The Sun'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, bu sezon Trabzonspor'a kiraladığı Onana ile yaz aylarında vedalaşmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR AMA...

Onana, Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen İngiliz ekibinin uzun soluklu planları arasında yer almıyor.

Manchester United, yaz transfer döneminde 29 yaşındaki file bekçisi için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Manchester United'dan bu yıl Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, bordo-mavililerde 18 karşılaşmada kaleyi korudu.