Manchester United'dan Anthony Martial kararı

Manchester United'da Anthony Martial'in 9 yıllık macerası noktalanıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu takımdan ayrılıyor.
Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Anthony Martial, 2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.
ManU, Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.