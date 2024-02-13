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Spor

Manchester United'dan Anthony Martial kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Anthony Martial için kararını verdi.

13 Şubat 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Manchester United'dan Anthony Martial kararı
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Manchester United'da Anthony Martial'in 9 yıllık macerası noktalanıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu takımdan ayrılıyor.

Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Anthony Martial, 2023-24 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda edecek.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Manchester United, Anthony Martial ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldı.

ManU, Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

2023-24'te şu ana dek toplam 19 maçta boy gösteren Martial 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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