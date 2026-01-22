İSTANBUL 11°C / 8°C
Spor

Manchester United'dan Casemiro kararı

Premier Lig ekibi Manchester United, takımın deneyimli orta sahası Casemiro'nun sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
Manchester United'dan Casemiro kararı
Manchester United, deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin bitimiyle birlikte yeni bir anlaşma yapılmayacağı ve yolların karşılıklı olarak ayrılacağı belirtildi.

2022 yılında Real Madrid'den 70.6 milyon Euro'ya transfer edilen Casemiro, kırmızı-beyazlı forma altında özellikle ilk sezonunda sergilediği performansla takımın orta sahasında önemli bir rol üstlenmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 20 maça çıkan Casemiro, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

