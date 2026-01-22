Manchester United'dan Casemiro kararı

Manchester United, deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin bitimiyle birlikte yeni bir anlaşma yapılmayacağı ve yolların karşılıklı olarak ayrılacağı belirtildi.

2022 yılında Real Madrid'den 70.6 milyon Euro'ya transfer edilen Casemiro, kırmızı-beyazlı forma altında özellikle ilk sezonunda sergilediği performansla takımın orta sahasında önemli bir rol üstlenmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon ligde 20 maça çıkan Casemiro, 4 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.