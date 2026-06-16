Manchester United'dan Crysencio Summerville hamlesi

Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Manchester United, West Ham United forması giyen Crysencio Summerville için harekete geçti.

İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Summerville'in kulübün sol kanat için belirlediği seçenekler arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Öte yandan West Ham'ın, Hollandalı futbolcunun transferi için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli beklediği ifade edildi.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise büyük ölçüde Marcus Rashford'un takımdan ayrılık durumuna bağlı olduğu kaydedildi.