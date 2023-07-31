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Spor

Manchester United'dan dev sponsorluk: 1 milyar euro!

İngiliz ekibi Manchester United, forma sponsoru adidas'la olan sözleşmesini 2035 yılına kadar uzattı. Manchester United, bu anlaşmadan en az 1 milyar euro gelir elde edecek.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Manchester United'dan dev sponsorluk: 1 milyar euro!
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Premier Lig ekibi Manchester United, adidas ile sözleşme yeniledi.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada adidas ile var olan sözleşmenin uzatıldığı ifade edildi.

BBC'de yer alan haberde sözleşmenin 10 yıl uzatıldığı ve Manchester United'ın en az 1 milyar euro gelir elde edeceği kaydedildi.

Manchester United, transfer döneminde şu ana kadar Mason Mount ve Andre Onana'yı kadrosuna kattı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Atalanta'dan Rasmus Hojlund'la da anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtilmişti.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Manchester United, sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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