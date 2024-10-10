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Spor

Manchester United'dan Erik ten Hag kararı

Premier Lig ekibi Manchester United, aldığı sonuçların ardından sıklıkla eleştirilen Erik ten Hag ile yola devam etme kararı aldı.

10 Ekim 2024 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Manchester United'dan Erik ten Hag kararı
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Manchester United yönetimi, performansı eleştirilen Erik ten Hag için son kararını verdi.

Fenerbahçe maçı öncesi ligde Brentford ile karşılaşacak olan İngiliz devinde yönetim, Erik ten Hag ile ilgili olumsuz bir karar almadı.

MANU, bu maç öncesi çalışmalarını Erik ten Hag ile sürdürürken, geçtiğimiz günlerde kulüp ortaklarının yaklaşık 6 saat süren toplantısında Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir karar vermedi.

GÖREVE DEVAM EDECEK

İngiliz basınına göre; toplantıda nelerin konuşulduğu bilinmezken, Premier Lig tarihinin kulüp olarak en kötü başlangıcını yaptıran deneyimli teknik adam görevine devam edecek.

TOPLANTININ YAPILMA SEBEBİ

Öte yandan bazı kaynaklar, kulübün ortaklarının yapmış olduğu toplantının Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili olmadığını ve uzun süre önce yapılması planlanan genel bir değerlendirme toplantısı olduğunu yazdı.

Bununla birlikte, sonuçların iyileştirilmesi şartıyla Hollandalı isme biraz daha zaman verileceği ifade edildi.

Manchester United, temsilcimiz Fenerbahçe ile 24 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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