Manchester United'dan evinde 4 gollü galibiyet!

Premier Lig 29. hafta maçında Manchester United, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan maçı MANU 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 42. dakikada Harry Maguire, 61 ve 81. dakikalarda Bruno Fernandes ve 85. dakikada Rasmus Höjlund attı. Sheffield United'ın golleri 35. dakikada Jayden Bogle ve 50. dakikada Ben Brereton'dan geldi.

FA Cup'taki Coventry maçında ağları sarsan Maguire, bu maçı da boş geçmedi.

Danimarkalı Rasmus Höjlund, 5 resmi maçın ardından filaleri havalandırmayı başardı.

Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 4 maç sonra galip geldi. Son sıradaki Sheffield United, ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Galibiyet hasreti ise 10 maça çıktı.

Alınan bu sonucun ardından MANU puanını 53'e çıkardı. Sheffield ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MANU, Burnley'le karşılaşacak. Sheffield United ise Newcastle'a konuk olacak.