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Spor

Manchester United'dan Frenkie de Jong hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong için girişimlerini hızlandıracağı iddia edildi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
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Manchester United, Barcelona'nın Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un transferini tamamlamak için atağa geçti.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, transfer dönemi sona ermeden önce Frenkie de Jong'u kadrosuna katacağı konusunda kendine güveniyor. İngiliz ekibinin bu transfer için önümüzdeki hafta girişimlerini sıklaştıracağı ve Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilenmesine rağmen transferi "mümkün" olarak gördüğü ifade edildi. Manchester United'ın bu görüşe sahip olmasında Hollandalı oyuncunun takıma katılmaya soğuk bakmamasının etkili olduğu belirtildi.

HEM RABIOT HEM DE JONG

İngiliz ekibinin transferinde sona yaklaştığı Juventuslu orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'tan da vazgeçmediği ve Rabiot transferinin ardından transfer bütçesinin büyük bir kısmını Frenkie de Jong için ayıracağı ifade edildi.

Frenkie de Jong geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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