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Spor

Manchester United'dan Greenwood için dev talep!

Manchester United, Getafe'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mason Greenwood için bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. İngiliz oyuncuyla Barcelona ve Atletico Madrid'in yakından ilgilendiği belirtildi.

20 Şubat 2024 Salı 22:40 - Güncelleme:
Manchester United'dan Greenwood için dev talep!
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Manchester United'dan sezon başında La Liga ekibi Getafe'ye kiralık olarak giden Mason Greenwood için talipler artıyor.

Sport 1'in haberine göre; Yıldız oyuncu sezon sonunda Manchester United'a dönmeyecek.

Haberde, 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu için İspanyol devleri Barcelona ve Atletico Madrid'in oyuncuya ilgi gösterdiği ve oyuncuyu izlediği ifade edildi.

MANCHESTER'IN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Manchester United'ın Greenwood'un sezon sonundaki olası satışından en az 40 milyon euro bonservis kazanmayı amaçladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Getafe ile 24 maça çıkan Greenwood, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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