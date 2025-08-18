Manchester United'dan Jadon Sancho için karar çıktı

Manchester United, İngiliz oyuncusu Jadon Sancho'ya kararını bildirdi.

United, Sancho'ya kulüpte geleceği olmadığını ve Roma'ya transfer olma isteğini belirtmesi halinde anlaşmaya varacaklarını söyledi. İngiliz kanat oyuncusu geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmiş, ancak Maviler onu Old Trafford'a geri göndermek için bir ceza bedeli ödemişti.

Roma, gelecek sezon için 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması için baskı yapıyor. Kırmızı Şeytanlar da, mevcut sözleşmesi 2025-26 sezonu sonunda sona erecek olan oyuncuyu kadrolarından çıkarmak için uğraşıyor. Kulüpler olası bir transfer konusunda anlaşmaya varmış olsa da Sancho henüz yeşil ışık yakmadı.

Sancho şu anda sezon başına brüt 15 milyon euro kazanıyor, ancak Serie A ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun maaşını dağıtmak için beş yıllık bir sözleşme imzalamasını istiyor. Football Italia'ya göre Sancho başlangıçta sezon başına 4,5 milyon euro artı bonuslar kazanacak ve bu rakam her sezon ilerledikçe artmaya devam edecek