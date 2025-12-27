İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Aralık 2025 Cumartesi
Spor

Manchester United'dan Jude Bellingham bombası!

İngiliz devi Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham için tarihe geçecek bir teklif hazırlığında. Buna göre United, 2026 yazında 200 milyon euroyu gözden çıkardı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 13:52
Manchester United'dan Jude Bellingham bombası!
Manchester United, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Diario'nun haberine göre İngiliz devi, Real Madrid forması giyen Jude Bellingham için 200 milyon euro tutarında dev bir teklif hazırlıyor. Planlanan bu girişimin, 2026 yaz transfer döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Haberde, 22 yaşındaki İngiliz orta sahanın Real Madrid'de "dokunulmaz" kabul edilen beş oyuncudan biri olduğu vurgulanırken, Bellingham'ın da şu aşamada ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun, kariyerine Madrid'de devam etmeye kararlı olduğu ifade ediliyor.

Jude Bellingham, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan İngiliz yıldız, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

