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Spor

Manchester United'dan Matthijs de Ligt kararı

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yıldız stoper Matthijs de Ligt transferinde frene bastı.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
Manchester United'dan Matthijs de Ligt kararı
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Manchester United, Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt transferi için beklemeye geçti.

MANU BEKLEMEYE GEÇTİ

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, 24 yaşındaki futbolcusu için 50 milyon euro ve bonuslar istiyor. Manchester United, Hollandalı savunma oyuncusu için bu rakamları ödemek istemediği için şimdilik bu transferde beklemeye geçti.

MANCHESTER'DAN AÇIKLAMA

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Matthijs de Ligt için, "Elbette onu iyi tanıyorum, bunu inkar etmeyeceğim. İki yıl önce de onu almak istemiştim ama Bayern Münih ile görüşmeleri ileri düzeydeydi. Bu süreçte ise onun ismi özellikle benden dolayı ortaya çıkmadı. De Ligt'in gelip gelmeyeceğini bekleyip görmek zorundayız." diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 65 milyon euo olarak gösterilen 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Bayern Münih'te oynayan Matthijs de Ligt, Alman ekibinde çıktığı 73 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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