Manchester United, G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in transferi için Napoli'nin kapısını çok konuşulacak bir takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor. Calciomercato'nun haberine göre; İngiliz temsilcisi, 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı için İtalya ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ve takas olarak da golcüsü Rasmus Hojlund'u önermeyi planlıyor. Haberde Napoli'nin Hojlund'u Atalanta'da oynadığı dönemde transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı hatırlatılırken, o günden bu yana kulüpte teknik direktör ve sportif değişikliklerin olduğu, dolayısıyla M.United'ın bu teklifine ne yanıt verileceğinin henüz bilinmediği belirtiliyor.

GS GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Manchester ekibinin Atalanta'dan 74 milyon euroya kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 34 maçta sadece 7 kez fileleri havalandıran Hojlund ile gelecek sezon yolların ayrılması bekleniyor. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. G.Saray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak CimBom, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuç almış değil.

YAZIN NE OLACAĞINI BİLMİYORUM

Victor Osimhen geleceği ilgili sorulan sorulara ise "Ben sadece anı yaşıyorum. Yazın ne olacağını pek bilmiyorum; ama herkesin şunu anlamasını istiyorum ki bu kulübü gerçekten çok seviyorum. Bu kulüple bağlantılı herkesi çok seviyorum. Burada olmak benim için büyük bir ayrıcalık ve burada geçirdiğim vakitten büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullanarak yanıt veriyor. Bu sezon Galatasaray'da 27 maçta 2033 dakika sahada kalan Osimhen 20 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahada kaldığı her 102 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.