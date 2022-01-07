Manchester United'dan Paul Pogba'ya müthiş teklif

7 Ocak 2022 Cuma 21:43 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 21:43

Sezon sonu Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba'nın takımdaki geleceği merak edilirken, Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldızın ücretsiz bir şekilde takımdan ayrılmasını istemiyor.

The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United, Pogba'yı takımda tutmak için haftalık 500 bin Sterlin'lik bir teklif sundu.

Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Juventus'un ilgilendiği futbolcunun, henüz kararını vermediği belirtilirken, yıldız futbolcu sezon sonu için istediği bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirebilir.

Eğer 28 yaşındaki yıldız futbolcu Manchester United'ın sözleşme uzatma teklifini kabul ederse, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olabilir.

2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Pogba, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 7 asistlik performans gösterdi.