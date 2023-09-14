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Spor

Manchester United'dan rekor kıran anlaşma

Manchester United, Snapdragon ile yıllık 70 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsorluğu anlaşmasını açıkladı.

14 Eylül 2023 Perşembe 00:14 - Güncelleme:
Manchester United'dan rekor kıran anlaşma
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Manchester United, gelecek sezonun forma sponsorluğu anlaşmasının yapıldığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile işbirliği anlaşması yapıldığı kaydedildi. Buna göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi.

United'ın bu anlaşma karşılığında yıllık 70 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak.

Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yılı kapsayacağı ifade edildi.

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