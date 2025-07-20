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Spor

Manchester United'dan Senne Lammens hamlesi

Kaleci transferi yapak isteyen Premier Lig ekibi Manchester United, Royal Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens için ilk teması kurdu.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Manchester United'dan Senne Lammens hamlesi
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Manchester United, kaleci arayışları kapsamında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens için ilk teması kurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, genç kalecinin transfer şartlarını öğrenmek adına ilk adımı attı. Lammens, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapılması durumunda listenin üst sıralarında yer alıyor.

United'ın gündemindeki bir diğer isim ise Aston Villa'nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez. Ancak deneyimli kalecinin transfer maliyeti, Lammens'e kıyasla çok daha yüksek.

Manchester ekibi, yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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