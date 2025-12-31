İSTANBUL 5°C / -2°C
Manchester United'dan sürpriz puan kaybı

Manchester United, Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Wolverhampton ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 01:17 - Güncelleme:
Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada Manchester United'ın golünü 27. dakikada Joshua Zirkzee attı. Konuk ekip Wolverhampton'un beraberlik golünü ise 45. dakikada Ladislav Krejci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 30 puanla 6. sırada yer aldı. Bu beraberlik ile ligde 11 maç sonra ilk kez puan alan Wolverhampton ise 3 puanla son sırada konumlandı.

Ligde sonraki hafta Manchester United, Leeds'e konuk olacak. Wolverhampton, West Ham'ı konuk edecek.

