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Spor

Manchester United'dan taraftarına ömür boyu men cezası

Manchester United, Premier Lig'de oynanan Manchester City maçında Jack Grealish'e saldıran taraftarını stadyumdan ömür boyu men etti.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Manchester United'dan taraftarına ömür boyu men cezası
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Manchester United, Manchester City derbisinin ardından bir taraftarını stadyumdan ömür boyu men etti.

Manchester United'ın Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladığı derbinin ardından 20 yaşındaki Manchester United taraftarı Alfie Holt, tünelde Jack Grealish'e saldırdı ve İngiliz yıldıza tokat attı.

Bu olayın ardından Alfie Holt, saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak. Manchester United da bu olayın ardından 20 yaşındaki taraftarı ömür boyun stadyumdan men etti.

Manchester United ile Manchester City'nin 6 Nisan Pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya geldiği mücadele 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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