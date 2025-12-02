Manchester United'dan Valverde hamlesi

Manchester United'ın, Real Madrid'in önemli isimlerinden biri için devreye girdiği öne sürüldü.

Mirror'da yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, Federico Valverde'ye talip oldu. Haberde, Valverde'nin, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı gerginlik sonrası Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü. Öte yandan 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın, Alonso'nun yönetim tarzından memnun olmadığı belirtildi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, Valverde'yi kadroya katmaya istekli olsa da Real Madrid, oyuncu için 100 milyon sterlin talep ediyor. Manchester United'ın ise yaklaşık 70 milyon sterlin ödemek istediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon eflatun-beyazlı forma ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 4 asist yaptı.