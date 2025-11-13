İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,259
  • EURO
    49,2107
  • ALTIN
    5748.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan veda kararı! Altay Bayındır ve Andre Onana'ya yol göründü
Spor

Manchester United'dan veda kararı! Altay Bayındır ve Andre Onana'ya yol göründü

Premier Lig ekibi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır ve Trabzonspor'a kiralık olarak gönderdiği deneyimli file bekçisi Andre Onana için kararını verdi. İngiliz ekibi iki oyuncuyla gelecek yaz transfer döneminde yolları ayırmayı planlıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Manchester United'dan veda kararı! Altay Bayındır ve Andre Onana'ya yol göründü
ABONE OL

Manchester United, gelecek yıl yaz transfer döneminde kaleci departmanını yenileyebilir.

MANU'DA YENİ HEDEF

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Senne Lammens'i kadrosuna katan ve kaleyi Lammens'e emanet eden İngiliz ekibi, Malmö'den 22 yaşındaki genç file bekçisi Melker Ellborg ile ilgileniyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'ın, Melker Ellborg'u, Lammens'in yedeği olarak belirlediği belirtildi.

ONANA VE ALTAY BAYINDIR

İngiliz ekibinin ayrıca mevcut kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana'ya kalıcı olarak veda edebileceği kaydedildi.

Manchester United, Lammens transferinin ardından Andre Onana'yı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermişti.

27 yaşındaki milli file bekçisi Altay Bayındır da Lammens transferine kadar kaleyi korumuş ancak daha sonra yedek kulübesine geçmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.