Manchester United'dan Weghorst kararı

Manchester United, yeni sezon öncesi kiralık oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e geri döneceği belirtildi.

Ara transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Hollandalı forvet, İngiliz ekibinde 31 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Weghorst, sezonun ilk yarısında ise kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı takımda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 kez fileleri havalandırdı.

Weghorst'un bonservisinin bulunduğu Burnley ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.