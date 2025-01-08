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Spor

Manchester United'dan yeni sözleşme hamlesi

Bu sezon Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Manchester United sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Amad Diallo için harekete geçti.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Manchester United'dan yeni sözleşme hamlesi
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Bu sezon Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Manchester United'dan beklenmedik bir hamle geldi.

İngiliz devi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Amad Diallo için harekete geçti.

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Sky Sports'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde tarafların görüşmelerde son noktaya geldiği yazıldı. MANU'nun kısa süre içinde resmi olarak açıklama yapması bekleniyor.

İngiliz devinde bu sezon 28 maça çıkan Diallo, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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