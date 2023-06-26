Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesİ

Manchester United'ın yeni sezonda şampiyonluğa oynama hedefiyle yapacağı yeni transferler kadar bir an önce yollarını ayırmak istediği tam 12 oyuncu bulunuyor.

İngiliz basını, United'ın Erik ten Hag'ın yeni sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 12 ismi göndermenin planlarını yaptığını sayfalarına taşıdı. Gönderilmesi planlanan isimler arasında 2 yıl önce 85 milyon euroya alınan Jadon Sancho'nun yanı sıra 4 yıl önce 87 milyon euroya gelen Harry Maguire da bulunuyor.

İşte Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesi:

Sancho

Martial

Maguire

Scott McTominay

Dean Henderson

Van de Beek

Fred

Elanga

Mejbri

Alex Telles

Eric Bailly

Brandon Williams