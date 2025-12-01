Manchester United'ın gözü Federico Valverde'de

Premier Lig devi Manchester United, Real Madrid'in yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

United, 87 milyon sterlin (115,2 milyon dolar) civarında bir teklif hazırlıyor, ancak The Mirror'daki bir habere göre Real Madrid'in değeri daha yüksek ve potansiyel olarak 100 milyon sterlin (132,5 milyon dolar) fiyat etiketi veya hatta yüksek bir serbest kalma maddesi olabilir. Ancak United, Valverde'yi Avrupa şampiyonundan ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir kulübe transfer olmaya ikna etmek gibi önemli bir zorlukla karşı karşıya.

Valverde, Alonso ile yaşadığı son anlaşmazlığa kadar hayatı yolunda gidiyordu. Genç yaşta memleketi Uruguay'ın Penarol kentinden transfer oldu ve 2018'de ilk kez A takıma çıkmadan önce yedek takımda oynadı. Yorulmak bilmeyen çalışma temposu, patlayıcı koşuları ve taktiksel zekasıyla kısa sürede takımın lokomotifi olarak tanındı; orta sahada ve ara sıra defansta birçok pozisyonda oynadı.