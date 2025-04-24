İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3217
  • EURO
    43,7313
  • ALTIN
    4110.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'ın Hazard transferine menajer engeli
Spor

Manchester United'ın Hazard transferine menajer engeli

Manchester United'ın, Chelsea'ye transfer olmadan önce Eden Hazard'a talip olduğu öğrenildi. O dönem, Belçikalı yıldızın menajerinin yüklü bir komisyon istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Manchester United'ın Hazard transferine menajer engeli
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Eden Hazard'ı transfer etme şansını, oyuncunun menajerinin talep ettiği milyonlarca sterlinlik gizli ödemeyi yapmayı reddetmesi üzerine kaybettiği ortaya çıktı.

2012 yılında Hazard'ın menajerliğini yapan John Bico'nun, Manchester United'dan yüklü bir komisyon talep etmesi üzerine transfer gerçekleşmedi.

Bico, kulüp yöneticilerine, kulüp aracılığıyla 1 milyon sterlin ve kulüp sahiplerinden birkaç milyon sterlin daha ödeme yapılmasını önerdi. Ancak menajerin bu isteği kabul görmedi.

Öte yandan menajer John Bico'nun Belçika'da mali suçlarla ilgili başka bir davadan yargılandığı ortaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.