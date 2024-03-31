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Spor

Manchester United'ın kararı Galatasaray'ı sevindrdi

Manchester United, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Christian Eriksen ile yolları ayıracağını duyurdu.

31 Mart 2024 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Manchester United'ın kararı Galatasaray'ı sevindrdi
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Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United sadece dış transfer değil, iç transferde de önemli adımlar atıyor.

YOLLAR AYRILACAK

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Christian Eriksen ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında kadrosunu gençleştirmek isteyen İngiliz devi, cüzi miktarda gelecek teklifleri kabul edeceği söylendi.

Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız için teklif yapacağı da iddia edildi.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Christian Eriksen bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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