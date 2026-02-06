İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6174
  • EURO
    51,5959
  • ALTIN
    6939.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'ın Ndidi hamlesi sonuçsuz kaldı
Spor

Manchester United'ın Ndidi hamlesi sonuçsuz kaldı

Manchester United, devre arasında Wilfred Ndidi ile ilgilense de transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş'ın oyuncuyu bırakmak istememesi ve yaşanan süreç nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kaldı.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Manchester United'ın Ndidi hamlesi sonuçsuz kaldı
ABONE OL

Sezon başında Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi, Beşiktaş'taki ilk sezonunda Orkun Kökçü ile kaptan yapıldı. Tecrübeli oyuncu henüz ilk sezonunda Beşiktaş'tan ayrılmanın eşiğine geldi.

29 yaşındaki oyuncu ile Manchester United devre arasında ilgilendi. Hatta İngiliz ekibi, oyuncu ile iletişime geçti. O dönem Ndidi'nin babasının vefat etmesi ve Beşiktaş'ın oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre ManU, Ndidi transferinden vazgeçktikten sonra teknik direktör Carrick ile konuştu. İngiliz çalıştırıcı, Kobbie Mainoo'ya daha fazla süre vermeye başladı.

PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Ndidi birer gol ve asist katkısı yaptı.

  • Manchester United transfer
  • Wilfred Ndidi transfer
  • Beşiktaş görüşmeler

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.