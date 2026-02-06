Manchester United'ın Ndidi hamlesi sonuçsuz kaldı

Sezon başında Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi, Beşiktaş'taki ilk sezonunda Orkun Kökçü ile kaptan yapıldı. Tecrübeli oyuncu henüz ilk sezonunda Beşiktaş'tan ayrılmanın eşiğine geldi.

29 yaşındaki oyuncu ile Manchester United devre arasında ilgilendi. Hatta İngiliz ekibi, oyuncu ile iletişime geçti. O dönem Ndidi'nin babasının vefat etmesi ve Beşiktaş'ın oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre ManU, Ndidi transferinden vazgeçktikten sonra teknik direktör Carrick ile konuştu. İngiliz çalıştırıcı, Kobbie Mainoo'ya daha fazla süre vermeye başladı.

PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Ndidi birer gol ve asist katkısı yaptı.