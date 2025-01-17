Manchester United'ın parlayan yıldızı Amad Diallo

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da Amad Diallo, 9 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen Diallo, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Southampton'ı 3-1 yenerek puanını 26'ya yükselten Manchester United'da genç oyuncu Amad Diallo, performansıyla ön plana çıkıyor. Southampton karşısında 12 dakikada hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 9 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

MANCHESTER UNİTED'IN BU SEZON EN GOLCÜ İSMİ KONUMUNDA

Amad Diallo, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 9 golle Manchester United'ın en golcü ismi olmayı başardı. Fildişi Sahili oyuncu, 8 gollü Alejandro Garnacho ve 7 gollü Bruno Fernandes'i geride bıraktı. Diallo, verdiği 7 gol pasıyla da Manchester ekibinde 11 asist üreten Bruno Fernandes'in ardından ikinci sırada yer alıyor.