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Spor

Manchester United'ın parlayan yıldızı Amad Diallo

Manchester United adına kötü geçen sezonda bir ismin performansı dikkat çekiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Fildişili kanat oyuncusu Amad Diallo tüm kulvarda oynadığı 30 maçta 9 gol ve 7 asist ile takımının en üretken ismi oldu.

IHA17 Ocak 2025 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Manchester United'ın parlayan yıldızı Amad Diallo
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İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da Amad Diallo, 9 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen Diallo, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Southampton'ı 3-1 yenerek puanını 26'ya yükselten Manchester United'da genç oyuncu Amad Diallo, performansıyla ön plana çıkıyor. Southampton karşısında 12 dakikada hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 9 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

MANCHESTER UNİTED'IN BU SEZON EN GOLCÜ İSMİ KONUMUNDA

Amad Diallo, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 9 golle Manchester United'ın en golcü ismi olmayı başardı. Fildişi Sahili oyuncu, 8 gollü Alejandro Garnacho ve 7 gollü Bruno Fernandes'i geride bıraktı. Diallo, verdiği 7 gol pasıyla da Manchester ekibinde 11 asist üreten Bruno Fernandes'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

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