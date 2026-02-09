İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5969
  • EURO
    51,9562
  • ALTIN
    7050.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'ın planı belli oldu! Casemiro'nun yerine Sandro Tonali
Spor

Manchester United'ın planı belli oldu! Casemiro'nun yerine Sandro Tonali

Premier Lig ekibi Manchester United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun olası ayrılığına karşı alternatifini belirledi. İngiliz kulübü, Sandro Tonali'yi listenin üst sıralarına yazdı.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Manchester United'ın planı belli oldu! Casemiro'nun yerine Sandro Tonali
ABONE OL

Manchester United, Brezilyalı orta saha Casemiro'nun olası ayrılığına karşılık alternatif isimlerini belirledi.

The Telegraph'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Newcastle United forması giyen İtalyan orta saha Sandro Tonali'yi yaz transfer dönemi için listenin üst sıralarına ekledi.

Piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Tonali'nin, Newcastle United ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 37 maça çıkan Sandro Tonali, 4 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.