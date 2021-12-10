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Spor

Manchester United'ta Ralf Rangnick'in transfer listesi belli oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in yönetime transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini verdiği iddia edildi.

10 Aralık 2021 Cuma 21:20 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 21:20
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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in transfer yapmak istediği bölgeler belli oldu.

ESPN'in haberine göre; Alman teknik direktör, United yönetimiyle yaptığı toplantıda takımın zayıf noktasının orta saha olduğunu dile getirdi. Rangnick, bu toplantıda yönetime bir transfer listesi de sundu.

Tecrübeli teknik direktörün listesinde Leipzig'den Amadou Haidara, Dortmund'dan Jude Bellingham ve Leeds'ten Calvin Phillips'in yer aldığı belirtildi.

Ralf Rangnick, takımıyla henüz 2 resmi maça çıktı ve 1 galibiyet - 1 beraberlik aldı.

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