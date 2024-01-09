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Spor

Manchester'da Altay krizi! Erik ten Hag, Altay Bayındır'ı resmen küçümsedi

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz formayı giyemedi. Son olarak İngiltere Federasyon Kupası'nda da teknik direktör, Erik ten Hag kalede Altay Bayındır'ı tercih etmeyince tepki yağdı. İşte detaylar...

9 Ocak 2024 Salı 21:43 - Güncelleme:
Manchester'da Altay krizi! Erik ten Hag, Altay Bayındır'ı resmen küçümsedi
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Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı olan Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İngiliz devi Manchester United'a sezon başında transfer oldu. Milli file bekçisinin henüz süre almamış olması gündemden düşmezken, bir krizde dün gece yaşandı.

ALTAY BAYINDIR KRİZİ

Manchester United, FA Cup'ta İngiltere 3. lig ekibi Wigan Athletici le karşılaştı. Beklentiler Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruyacak olması üzerineydi. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, bu maçta da görevi milli kaleciye vermedi. Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almasına karşın henüz milli takıma katılmadı ve bu maçta ilk 11'de yer aldı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Tüm müsabakalarda 28 maçta 45 gol yedi Andre Onana, Altay Bayındır'ın yerini alınca taraftar sosyal medyadan isyan etti. Kamerunlu kalecinin kötü performansına rağmen Hollandalı çalıştırıcının, Altay Bayındır'a süre vermemesi büyük tepki çekti.

Star Gazetesi

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