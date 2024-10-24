İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2403
  • EURO
    37,0782
  • ALTIN
    3007.26
  • BIST100
    8854.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchetser City rekor kırdı! Erling Haaland Devler Ligi'nde gol sayısını 44'e yükseltti
Spor

Manchetser City rekor kırdı! Erling Haaland Devler Ligi'nde gol sayısını 44'e yükseltti

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Slavia Prag maçında yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı ve rekora ulaştı. Maçta İngiliz ekibinin 2 golünü kaydeden Erling Haaland Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda gol sayısını Didier Drogba ile eşitledi.

24 Ekim 2024 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
Manchetser City rekor kırdı! Erling Haaland Devler Ligi'nde gol sayısını 44'e yükseltti
ABONE OL

Manchester City, Etihad'da konuk ettiği Slavia Prag'ı 5-0 mağlup edip bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri Phil Foden, Erling Haaland (2), John Stones ve Matheus Nunes kaydetti.

SERİYİ SÜRDÜRDÜ, REKORU KIRDI

Manchester City bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Bu süreçte Manchester City 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'de geçtiğimiz sezon Manchester City, Real Madrid'e çeyrek finalde elense de mücadele penaltılarda sona erdiği için bu karşılaşma beraberlik olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda önceki rekor 25 maçla Manchester United'a aitti.

HAALAND, DROGBA'YI YAKALADI

Sparta Prag karşısında 2 golle oynayan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 44'e yükseltti.

Didier Drogba'yı gol sayısında yakalayan Haaland, 44 gole 42 maçta ulaştı. Yıldız futbolcu ayrıca bir kulüpte 20 gol barajına en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.