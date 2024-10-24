Manchester City, Etihad'da konuk ettiği Slavia Prag'ı 5-0 mağlup edip bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri Phil Foden, Erling Haaland (2), John Stones ve Matheus Nunes kaydetti.

SERİYİ SÜRDÜRDÜ, REKORU KIRDI

Manchester City bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Bu süreçte Manchester City 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'de geçtiğimiz sezon Manchester City, Real Madrid'e çeyrek finalde elense de mücadele penaltılarda sona erdiği için bu karşılaşma beraberlik olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda önceki rekor 25 maçla Manchester United'a aitti.

HAALAND, DROGBA'YI YAKALADI

Sparta Prag karşısında 2 golle oynayan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 44'e yükseltti.

Didier Drogba'yı gol sayısında yakalayan Haaland, 44 gole 42 maçta ulaştı. Yıldız futbolcu ayrıca bir kulüpte 20 gol barajına en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.