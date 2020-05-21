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  • Mancini'den İtalya itirafı: ''Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu''
Spor

Mancini'den İtalya itirafı: ''Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu''

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 18:11
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Roberto Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.

İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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