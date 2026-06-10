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Spor

Mancini'nin yerine sürpriz aday: Razvan Lucescu

Roberto Mancini ile yollarını ayırma ihtimalini değerlendiren Al-Sadd, teknik direktör adayları arasında Razvan Lucescu'yu da gündemine aldı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
Mancini'nin yerine sürpriz aday: Razvan Lucescu
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Katar ekibi Al-Sadd ile ilgili teknik direktörlük koltuğunda hareketlilik yaşanıyor.

İtalyan teknik adam Roberto Mancini için ayrılık ihtimali gündeme gelirken, kulübün alternatif isimler üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Di Marzio'nun haberine göre Al-Sadd yönetimi, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu ile görüşmelere başladı.

Romanyalı teknik adamın kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Al-Sadd cephesinin Mancini'nin geleceğine dair vereceği karar ve Lucescu konusunda atacağı adımlar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Öte yandan Lucescu'nun adı, teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş ile de anılmıştı.

  • teknik direktör
  • razvan lucescu
  • al sadd

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