Mangala müjdesi
KARTAL’IN transfer listesinde olan Fransız stoper Eliaquim Mangala için kulübü Manchester City’den sürpriz bir karar çıktı.
- Star Spor
İngiliz basınında yer alan habere göre M.City, sözleşmesi 2020’de bitecek olan Mangala’nın bu yaz bedavaya takımdan ayrılmasına izin verdi. İngiliz kulübünün, 28 yaşındaki futbolcunun maaş yükünden kurtulmak için bonservissiz ayrılığa izin verdiği belirtildi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği Mangala, takımının Hong Kong kampı kadrosunda da yer almadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.