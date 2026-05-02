  Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray'ı yendi
Glint Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etti.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 17:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 91-87 yendi.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6

GLİNT MANİSA BASKET: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1

1. PERİYOT: 16-29

DEVRE: 42-46

3. PERİYOT: 66-69

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

