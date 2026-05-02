Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray'ı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 91-87 yendi.
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6
GLİNT MANİSA BASKET: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1
1. PERİYOT: 16-29
DEVRE: 42-46
3. PERİYOT: 66-69
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)