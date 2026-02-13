İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Manisa Basket deplasmanda kazandı

Glint Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi'yi deplasmanda 93-77 mağlup etti. Konuk ekip etkili oyunuyla haftaya galibiyetle başladı.

AA13 Şubat 2026 Cuma 21:24
Manisa Basket deplasmanda kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Glint Manisa Basket, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Ömer Can İlyasoğlu 3, Miles 3, Roko Badzim 18, Omic 1, Emre Tanışan 7, Griffin 13, Cazalon 12, Mahir Ağva 14

Glint Manisa Basket: Stevenson 12, Smith 17, Altan Çamoğlu, Johnson 5, Pereira 15, Yağız Aksu, Yiğit Onan 23, Starks 15, Buğra Çal, Martin 6

1. Periyot: 20-24

Devre: 50-48

3. Periyot: 65-70

  • Glint Manisa Basket
  • Yukatel Merkezefendi
  • basketbol süper ligi

