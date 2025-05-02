İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2025 Cuma / 5 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5714
  • EURO
    43,6524
  • ALTIN
    4016.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa Basket-Galatasaray maçının yeri ve saati değişti
Spor

Manisa Basket-Galatasaray maçının yeri ve saati değişti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında oynanacak Manisa Basket Divissa-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı salon ve başlayacağı saat değişti.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 01:40 - Güncelleme:
Manisa Basket-Galatasaray maçının yeri ve saati değişti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında yarın yapılacak Manisa Basket Divissa-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı salon ve başlayacağı saat değişti.

Manisa Basket Divissa'dan yapılan açıklamaya göre, Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arıza nedeniyle müsabakanın yapılacağı yerde ve başlama zamanında değişikliğe gidildi.

Açıklamada, "2 Mayıs Cuma günü 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanması planlanan Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının, Muradiye Spor Salonu'nda oluşan teknik arıza sebebiyle 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de MOSTEM Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılmıştır." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.