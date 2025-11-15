İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa Basket, İzmir'de Karşıyaka'yı mağlup etti
Spor

Manisa Basket, İzmir'de Karşıyaka'yı mağlup etti

Glint Manisa Basket, İzmir deplasmanında Karşıyaka'yı 80-69 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftayı galibiyetle kapattı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Manisa Basket, İzmir'de Karşıyaka'yı mağlup etti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-69 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka: Chiozza, Egemen Güven 6, Manning 19, Ege Özçelik 2, Alston 12, Young 10, Sokolowski 12, Serkan Menteşe 3, Gordic 4, Mert Celep 1

Glint Manisa Basket: Smith 20, Yiğit Onan 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Buğra Çal, Zemaitis 9, Mobley 13, Altan Çamoğlu 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 50-60

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.