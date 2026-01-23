İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3636
  • EURO
    51,2241
  • ALTIN
    6932.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yendi
Spor

Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yendi

Glint Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-71 mağlup etti.

AA23 Ocak 2026 Cuma 21:26 - Güncelleme:
Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-71 yendi.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maçı izledi. Bayraktar'a AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Tamer Akkal ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

Glint Manisa Basket: Stevenson 9, Smith 11, Altan Çamoğlu, Johnson 6, Pereira 25, Yiğit Onan 10, Starks 7, Buğra Çal 9, Zemaitis, Martin 2,

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 14, Van Der Vuurts 12, Metin Türen 7, Pipes 4, Bandaogo 14, Pusica 9, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut, Myers, Doğan Şenli 6, Johnson 5,

1. Periyot: 14-21

Devre: 37-32

3. Periyot: 57-53

  • Glint Manisa Basket
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.