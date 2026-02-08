İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6955.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa Basket sahasında Bursaspor'u farklı geçti
Spor

Manisa Basket sahasında Bursaspor'u farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket, sahasında Bursaspor'u 94-76 mağlup etti.

AA8 Şubat 2026 Pazar 23:07 - Güncelleme:
Manisa Basket sahasında Bursaspor'u farklı geçti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 94-76 yendi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Polat Parlak

Glint Manisa Basket: Stevenson 22, Smith 6, Altan Çamoğlu, Johnson 21, Pereira 19, Yiğit Onan 5, Starks 7, Buğra Çal 5, Zemaitis 2, Martin 7

Bursaspor Basketbol: Parsons 13, Crawford 10, Yavuz Gültekin 11, Konontsuk 3, Nnoko 8, Childress 9, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar, King 16

1. Periyot: 22-13

Devre: 49-36

3. Periyot: 65-47

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.