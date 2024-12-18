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Spor

Manisa Basket sahasında rahat kazandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Manisa Basket, sahasında konuk ettiği Sırbistan ekibi FMP Beograd'ı 103-84'lük skorla mağlup etti.

DHA18 Aralık 2024 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
Manisa Basket sahasında rahat kazandı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen Manisa Basket, son grup maçında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı ağırladı. Maç 103-84 Manisa Basket'in galibiyetiyle sona erdi. İlk periyodu 23-10 üstün tamamlayan Manisa ekibi devre arasına 14 sayı önde girdi: 51-37. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Manisa Basket son bölüme girilirken 20 sayı üstünlük sağladı: 81-61. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Manisa ekibi müsabakadan galip ayrıldı: 103-84.

SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Nicolas Maestre (Fransa), Ariadna Chueca Morena (İspanya)

MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 9, Lee 28, Echodas 13, Besson 22, Apaydin 8, Ahmet 2, Cengizhan 3, White Jr 10, Mustafa 2, Yunus 6

FMP Beograd: Popovic 5, Gasic 12, Radosavljevic 2, Novak 5, Lazerevic 15, Rebec 18, Saranovic 2, Simovic 2, Tasic 15, Stanojevic 3, Stojanovic, Barna 5

1'İNCİ PERİYOT: 23-10

İLK YARI: 51-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-61

  • FMP Beograd
  • Manisa Basket
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi

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