Manisa Basket sezonun ilk galibiyeti için parkeye çıkacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grubuna deplasmanda 2'de 2 yaparak lider başlayan Manisa Basket yarın Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini İstanbul'da Darüşşafaka önünde almaya çalışacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

Manisa ekibi ligde sezonun ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 yenilmişti. Manisa ekibinin sezon başında kurduğu kadrosundan Freeman Liberty ilk haftadaki performansı sonrası NBA'de Chicago Bulls'a transfer olmuş, Saben Lee de Maccabi Tel Aviv'le söz kesmişti. Bu gelişmelerin ardından Manisa Basket'te hafta içi sözleşme imzalayan NBA patentli yeni transfer Troy Brown Jr. ilk kez forma giyecek.